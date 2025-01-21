Налоговики заблокировали счета «Тепловой компании» из Омска

У теплоснабжающей компании не хватает денег, чтобы расплатиться с долгами и уплатить налоги.

21 января 2025 года ИНФС Омска приняла решение приостановить операции по счетам АО «Тепловая компания», которая занимается теплоснабжением города, но не платит налоги.

Также в системе СПАРК-Интерфакс появилось заявление о банкротстве компании. В декабре 2024 года Арбитражный суд Омской области уже рассматривал банкротное дело в отношении «Тепловой компании». Тогда в суд обратилась фирма «Автономные системы» с иском о взыскании долга на сумму порядка 8 млн рублей. Суд отказался удовлетворить иск.

«В феврале текущая кредиторская задолженность будет погашена и счета разблокированы. Руководство "Тепловой компании" продолжает системную работу с дебиторской задолженностью», — сказали в омской мэрии.

Несмотря на блокировку счетов, предприятие продолжает работать, у него есть нужный запас горюче-смазочных и расходных материалов, а сотрудники обеспечены техникой и инвентарем.

За 2023 год убытки компании составили 133,6 млн рублей. Сейчас у организации открыто 497 исполнительных производств на 402,2 млн рублей. В сентябре 2024 году депутаты городского Совета выделили организации 300 млн рублей, деньги хотят потратить на ремонт изношенных сетей.