МВД: предложение вступить в домовый чат может быть от мошенников

В ряде регионов России отмечено распространение мошеннических объявлений с предложением вступить в домовые чаты с использованием поддельных QR-кодов.

Специфическая форма фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных, называется квишинг.

В QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.

В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах.

Цель квишинга — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.

Об этом предупреждает телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России».