МВД: предложение вступить в домовый чат может быть от мошенников

Специфическая форма фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных, называется квишинг.
В QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.
В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах.
Цель квишинга — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.
Об этом предупреждает телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России».
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