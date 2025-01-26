Заработать на лайках почти невозможно: почему

Ищущие подработку в Интернете часто сталкиваются с объявлениями вроде: «Зарабатывайте на лайках! Всего 2 часа в день и получите 5 000 рублей!». Однако за такими предложениями легких денег нередко скрываются мошенники.

Соискателю предлагают простую работу: ставить лайки, писать комментарии, подписываться на страницы. Оплату обещают сдельно — за каждое действие.

Мошенники могут создавать фальшивые сайты, копирующие интерфейс популярных соцсетей, чтобы казаться надежными. Для «подтверждения серьезности намерений» или «активации аккаунта» злоумышленники просят внести небольшую сумму, обычно от 200 до 1 000 рублей.

Как вариант, мошенники предлагают установить приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение.

После перевода денег «работника» либо блокируют, либо доступ к заданиям оказывается фиктивным. Иногда задания выполняются, пользователь получает незначительные выплаты, но потом злоумышленники предлагают вложиться, чтобы повысить доход. Если установить приложение, то можно лишиться доступа к важным аккаунтам и банковским приложениям.

Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» объяснил, почему заработать на лайках почти невозможно.

Соцсети, такие как VK или Одноклассники, активно борются с накрутками, поскольку фейковые лайки и подписчики снижают доверие к платформам. Алгоритмы могут распознавать и блокировать фальшивую активность, а это значит, что работодатели просто не будут платить за то, что не работает. На рынке услуг накрутки один лайк стоит от 0,1 до 0,5 рубля. Чтобы заработать хотя бы 500 рублей, нужно поставить тысячи лайков, что физически сложно. Для примера, на сайтах накрутки выплаты исполнителям составляют не более 10-15 копеек за действие.

Пользователь, выполняющий задания по накрутке, может сам оказаться под угрозой блокировки аккаунта в соцсетях за нарушение их правил.