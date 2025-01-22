Окончательный расчет по срочному трудовому договору в выходной не делают

Роструд спросили, когда рассчитать сотрудника, если истечение срока трудового договора выпадает на выходной день.

По мнению ведомства, рассчитать сотрудника необходимо в ближайший рабочий день после выходного.

При этом Роструд ссылается на ч. 4 ст. 14 ТК. По ней, если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

То есть, например, если срок договора истекает 18 января (суббота), то день увольнения будет 20 января. Этот день сотрудник должен отработать и получить окончательный расчет по зарплате и иным выплатам.