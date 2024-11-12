⚡️ Итоги дня: Следственный комитет просят расследовать гибель Лермонтова, чиновника сократят за хамство, Сбер будет увольнять разработчиков своих e-commerce продуктов

В России на 35% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати. Растущий спрос подстегнул предложения на рынке. В 2024 году в обороте находилось 116,7 тыс. единиц, что на 26,4% больше, чем годом ранее, когда данный показать был на уровне 92,3 тыс.

Соцсеть «Одноклассники» запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства». Инвестиции на этапе запуска оцениваются в 120-170 млн руб., приложение рассчитано на аудиторию 40+ с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача».

«Татспиртпром» стал лидером по производству водки в России. Компания нарастила выпуск продукции на 8% по сравнению с предыдущим годом и обошла предыдущего лидера Novabev Group, который продемонстрировал снижение на 3%.

Российские геймеры потратили 173 млрд рублей на игры в 2024 году. Это на 7,5% больше, чем в 2023 году (161 млрд). В числе самых популярных игр оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

«Сбер» начал сокращать сотрудников IT-подразделения Ecom.tech, которое объединяет разработчиков «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката». Под увольнение могут попасть от 30% до 50% сотрудников, в том числе айтишников.

В Санкт-Петербурге из-за ремонта с 23 января по 7 апреля будет ограничено движение на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта, и с той же даты по 28 июля — на Синопской набережной на участке от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов призывает закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Поводом для возмущения парламентария стали работа с матрешкой и железными шипами под названием Welcome to Russia, а также экспонат под названием «Старший брат» с револьвером, направленным на яйцо.

Жители Санкт-Петербурга стали чаще чаще искать и находить новую работу с помощью нейросетей. Технологии помогали составить резюме (42%), выполнить тестовые задания (35%) и написать сопроводительные письма (32%).

Депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели русского поэта Михаила Лермонтова. Многие десятилетия исследователи творчества Лермонтова, а также эксперты в области криминалистики, баллистики и медицины говорят о том, что следствие, проведенное сразу после дуэли, оказалось недобросовестным.