⚡️ Итоги дня: Следственный комитет просят расследовать гибель Лермонтова, чиновника сократят за хамство, Сбер будет увольнять разработчиков своих e-commerce продуктов

В России на 35% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати. Растущий спрос подстегнул предложения на рынке. В 2024 году в обороте находилось 116,7 тыс. единиц, что на 26,4% больше, чем годом ранее, когда данный показать был на уровне 92,3 тыс.
Соцсеть «Одноклассники» запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства». Инвестиции на этапе запуска оцениваются в 120-170 млн руб., приложение рассчитано на аудиторию 40+ с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача».
«Татспиртпром» стал лидером по производству водки в России. Компания нарастила выпуск продукции на 8% по сравнению с предыдущим годом и обошла предыдущего лидера Novabev Group, который продемонстрировал снижение на 3%.
Российские геймеры потратили 173 млрд рублей на игры в 2024 году. Это на 7,5% больше, чем в 2023 году (161 млрд). В числе самых популярных игр оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2.
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Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов призывает закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Поводом для возмущения парламентария стали работа с матрешкой и железными шипами под названием Welcome to Russia, а также экспонат под названием «Старший брат» с револьвером, направленным на яйцо.
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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
ладно, молодцы. Дело нужное. Особенно в свете повышения... понятно чего.
А где собственно тот самый главный интерес - "познакомиться"?
Забыли?