Чтобы не платить госпошлины за бренд и не ждать решения о регистрации товарного знака, самозанятые могут получить права на коммерческие обозначения.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому самозанятые смогут стать правообладателями коммерческих обозначений.

Сейчас коммерческое обозначение как объект интеллектуальной собственности могут иметь торговые, промышленные и иные предприятия, компании и ИП. Такое средство индивидуализации не подлежит обязательной госрегистрации: право на него возникает при наличии коммерческого обозначения и при получении известности на определенной территории.

В отличие от регистрации товарного знака в патентных организациях, для использования коммерческого обозначения не нужно подавать заявки и платить госпошлины.

«Законопроектом предлагается включить в круг правообладателей коммерческих обозначений (средств индивидуализации предприятий) граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Данное изменение будет способствовать законному использованию такими гражданами коммерческих обозначений в качестве средства индивидуализации своих предприятий», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.