Налоговая имеет право требовать документы у всех контрагентов в цепочке. Но есть условие

Инспекторы могут запросить документы у компаний, которые напрямую не сотрудничают с проверяемым. Но для этого им нужно указать цепочку взаимодействия.

ФНС выпустила письмо от 10.01.2025 № БВ-4-7/58@, в котором сказано, что инспекторы могут истребовать документы не только у первого контрагента в цепочке, но также у лиц, которые не сотрудничают с проверяемой фирмой.

«Истребование документов (информации) у лиц, не являющихся контрагентами проверяемого налогоплательщика, является допустимым и не противоречит положениям пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в письме.

Требования о представлении документов контрагенту, который не относится к первому звену цепи, могут быть не соответствующими закону, если:

не установлена цепочка контрагентов;

невозможно установить связь запрашиваемых документов с деятельностью компании, у которой идет проверка.

В требовании от ИФНС должно быть указано название проверяемого лица, а также цепочка взаимодействия всех поименованных лиц с компанией на проверке. Налоговикам недостаточно просто указать не проверяемого, а его контрагента.

Эти выводы основаны на решении Верховного суда от 09.12.2024 № АКПИ24-755 относительно порядка заполнения требования о представлении документов, информации.