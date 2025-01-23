Каждый налоговый агент сам считает НДФЛ, но ФНС потом все пересчитает по прогрессивной шкале: пример для 2025 года

Региональное УФНС приводит пример такого расчета.

В 2025 году физлицо получило зарплату в размере 2,8 млн руб. Работодатель исчислил НДФЛ и уплатил в бюджет:

2 400 000 x 13% + 400 000 x 15% = 312 000 + 60 000 = 372 000 руб.

Также гражданин получил доход от другого налогового агента в виде выигрыша, налоговая база по которому составила 2 500 000 руб. По этому доходу налоговый агент исчислил НДФЛ и уплатил в бюджет:

2 400 000 x 13% + 100 000 x 15% = 312 000 + 15 000 = 327 000 руб.

ФНС на основе поступившей информации производит доначисление НДФЛ. Так, общая сумма дохода по итогам 2024 года: 2 800 000 + 2 500 000 = 5 300 000 руб.