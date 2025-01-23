Каждый налоговый агент сам считает НДФЛ, но ФНС потом все пересчитает по прогрессивной шкале: пример для 2025 года

Региональное УФНС приводит пример такого расчета.
В 2025 году физлицо получило зарплату в размере 2,8 млн руб. Работодатель исчислил НДФЛ и уплатил в бюджет:
2 400 000 x 13% + 400 000 x 15% = 312 000 + 60 000 = 372 000 руб.
Также гражданин получил доход от другого налогового агента в виде выигрыша, налоговая база по которому составила 2 500 000 руб. По этому доходу налоговый агент исчислил НДФЛ и уплатил в бюджет:
2 400 000 x 13% + 100 000 x 15% = 312 000 + 15 000 = 327 000 руб.
ФНС на основе поступившей информации производит доначисление НДФЛ. Так, общая сумма дохода по итогам 2024 года: 2 800 000 + 2 500 000 = 5 300 000 руб.
2 400 000 x 13% + 2 600 000 x 15% + 300 000 x 18% = 312 000 + 390 000 + 54 000 = 756 000 руб. – сумма НДФЛ по итогам 2024 года.
756 000 – 372 000 – 327 000 = 57 000 руб. – такой НДФЛ будет включен в налоговое уведомление.
Какие налоговые базы и ставки НДФЛ действуют с 2025 года, мы разбирали тут.
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