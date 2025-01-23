Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%

Но услуги гостиниц облагаются НДС по ставке 0%. При этой ставке есть право на вычет.
Чтобы применять и вычеты, и ставку 0%, не нужно выбирать льготные ставки (5% и 7%).
Таким образом, если гостиница выбрала общую ставку НДС 20%, она может применять льготную ставку 0% по своим профильным услугам, брать на вычет НДС по входящим счетам-фактурам и возмещать его по декларации.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117723.
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