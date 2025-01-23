Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%

Отель на УСН с доходами более 60 млн рублей с 2025 года становится плательщиком НДС и может выбрать ставку 5% или 20%.

Но услуги гостиниц облагаются НДС по ставке 0%. При этой ставке есть право на вычет.

Чтобы применять и вычеты, и ставку 0%, не нужно выбирать льготные ставки (5% и 7%).

Таким образом, если гостиница выбрала общую ставку НДС 20%, она может применять льготную ставку 0% по своим профильным услугам, брать на вычет НДС по входящим счетам-фактурам и возмещать его по декларации.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117723.