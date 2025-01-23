Предприниматели просят отложить законопроект об усилении контроля за перевозками

Законопроект о грузоперевозках обяжет экспедиторов закупать дорогостоящее оборудование для проверки грузов. Чтобы бизнес успел подготовиться к изменениям, в ТПП предложили перенести срок действия новых норм.

Торгово-промышленная палата (ТПП) призывает отложить действие норм законопроекта об усилении контроля за перевозкой грузов.

Законопроект, внесенный тремя депутатами, в том числе Ириной Яровой, уже прошел первое чтение в Госдуме. Он устанавливает новые требования для экспедиторских компаний, которые организуют перевозки и транспортировку грузов разными видами транспорта внутри РФ.

В частности, власти запретят перевозить оружие, взрывчатые устройства. Экспедиторы смогут задерживать грузы для проведения дополнительных проверок, а также уничтожать груз, если его содержимое запрещено к перевозке и создает опасность для людей.

«Возложение на экспедиторские организации дополнительных затрат, связанных с необходимостью закупать дорогостоящее оборудование из третьих стран, может привести к повышению тарифов перевозок, увеличению стоимости услуг для заказчиков и росту цен на товары для конечного потребителя», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.

Он посчитал, что одна рамка интроскопа для грузовика стоит от 300 млн рублей. У этого товара нет российских аналогов, а для одного экспедитора нужно не меньше двух-трех таких аппаратов. Также перевозчикам придется подготовить складские помещения, где груз будет проходить проверку.

Чтобы экспедиторы могли подготовиться к изменениям, в ТПП просят отложить законопроект, а также предусмотреть компенсацию затрат для субъектов МСП, которые будут покупать оборудование для проверки грузов.