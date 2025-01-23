Возобновит работу комиссия кабмина по повышению устойчивости развития экономики

В конце 2024 года на встрече Президента с деловыми кругами была достигнута договоренность возобновить работу Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

«Она активно действовала в период эпидемии коронавируса – тогда Правительство создало этот механизм, он хорошо работал, – в том числе готовила и принимала своевременные решения о поддержке предприятий, бизнеса, отраслей. Этот опыт, безусловно, надо учитывать при выстраивании отраслевой и экономической политики в целом, тем более что у Правительства сейчас появились и новые цифровые инструменты планирования и прогнозирования», — заявил Владимир Путин.

Решение возобновить работу комиссии глава государства принял в связи с необходимостью выхода на умеренную инфляцию, избегать дисбалансы в экономике, на потребительском рынке. Сыграло также то, что в декабре динамика корпоративного кредитного портфеля серьезно замедлилась и в январе она складывается ниже целевых ориентиров.

В свою очередь, банковский сектор России «обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования развития отечественной экономики».

Снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста. Президент указал, что «важно не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции. Непростая задача, но к этому надо стремиться».

Путин обратил внимание министров и главы ЦБ: «нужно предметно работать с каждой отраслью, потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике, то есть объем выданного кредита солидный, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться».