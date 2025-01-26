💸 91% россиян ожидают роста зарплат в 2025 году

Большинство работников настроены на продвижение по службе и увеличение зарплаты.

Это данные исследования Русской Школы Управления (РШУ), которые есть у «Клерка».

Итоги опроса показывают, что 60% планируют получить повышение. 40% намерены добиться повышения в текущей компании и еще 20% — на новом месте работы. То есть каждый 5-й готов сменить работодателя ради продвижения по карьерной лестнице. Однако оставшиеся 40% признались, что в 2025 году повышения не ожидают.

91% опрошенных уверены в росте зарплат: большинство (64%) считают, что их зарплата вырастет на текущем месте работы и 27% планируют увеличить свои доходы при смене компании. Только 9% участников исследования не рассчитывают на увеличение зарплаты в 2025 году.

Не все ждут значительного роста доходов:

21% — ожидают повышения не более чем на 10% ;

28% — надеются на рост на 10–20%;

17% — прогнозируют увеличение на 21–30%;

9% — рассчитывают, что рост зарплат составит 30-50%.

Однако есть и оптимисты: 16% считают, что их доходы вырастут более чем на 50%.

Всего 9% участников исследования уверены, что зарплата останется на прежнем уровне.

«Результаты исследования отражают интересную тенденцию: многие россияне планируют развивать карьеру и повышать доходы, но делают это с реалистичным взглядом на свои возможности. Значительная часть сотрудников предпочитает расти внутри своей компании, что говорит о доверии к текущим работодателям и желании углублять свои компетенции. В то же время многие готовы искать новые возможности за пределами своих организаций, демонстрируя гибкость и готовность к переменам. Такой баланс между стремлением к стабильности и желанием изменений показывает зрелость рынка труда и способность сотрудников стратегически подходить к планированию своей карьеры», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 237 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.