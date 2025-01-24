Как в ЕИС формировать УПД на УСН по госконтракту, если услуга была в 2024 году, а УПД от 2025-го

Разъяснение дает Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115196.

Ситуация: компания на УСН оказывает услуги госзаказчику и не позднее 5 рабочих дней после окончания месяца должна разместить в ЕИС свой УПД со статусом 1. По услугам за декабрь 2024 года УПД размещен в ЕИС 09.01.2025. А с 2025 года компания применяет НДС на УСН.

Минфин заявляет, что по услугам, оказанным до 2025 года, НДС на УСН нет. Но если в УПД он будет выделен, придется его заплатить.