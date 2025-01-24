🍣 На роллы и суши собираются установить ГОСТ

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил руководителю Росстандарта Антону Шалаеву ввести ГОСТ на роллы и суши, которые в последние годы стали частью рынка общественного питания.

Вопрос о качестве готовой еды начали поднимать после массовых отравлений по причине нарушения санитарных норм. Например, в 2024 году в Новосибирске отравились 37 человек после заказа роллов, а в Санкт-Петербурге крупную сеть ресторанов оштрафовали за сотрудников с сальмонеллезом. Проблема актуальна для суши и роллов, где используется рыба без термической обработки, что повышает риск для потребителя. Об этом пишут «Известия».

«Вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции», — сказал депутат.

Сейчас при приготовлении блюд японской кухни нужно соблюдать ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования», который определен в целом для общепита. Специального стандарта для роллов и суши пока что нет.

Представители бизнеса по-разному восприняли идею ввести ГОСТ. «Якитория» приветствует любые меры, которые могут повысить качество блюд, но стандарты нужно обсуждать вместе с бизнесом. В «Тануки» предположили, что новый ГОСТ объединит уже известные требования и не затронет авторские рецептуры. В пресс-службе сервиса доставки еды Dostaевский отметили, что не видят ценности для клиента в нововведениях, поскольку стандарт невозможно подогнать под все виды роллов.