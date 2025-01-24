Минэкономразвития: на единую валюту ЕАЭС нет спроса

В России отложили идею создать единую валюту для стран ЕАЭС и Союзного государства России и Беларуси. Сейчас свыше 90% товаров оплачивают в национальных валютах.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач рассказал, что сейчас не планирует создавать единую валюты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства России и Беларуси.

Сейчас товарооборот в ЕАЭС на более 90% обслуживается национальными валютами, а в Союзном государстве этот показатель свыше 95%. Поэтому необходимости в новом виде валюты пока что нет. Об этом пишут «Известия».

В ЕАЭС работают над формированием общего рынка, страны планируют заключить соглашение о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров, банковских и страховых организаций. Такой подход позволит обмениваться лучшими практиками, повысить финансовую устойчивость экономик стран, а также нарастить инвестиционную привлекательность.

За девять месяцев 2024 года торговля между странами ЕАЭС выросла на 12,3% по сравнению с 2023 годом и составила 6,5 трлн рублей.