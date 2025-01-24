Материнский капитал вырастет почти на 80 тысяч рублей

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на второго ребенка составит 912,2 тыс. рублей. Сумма маткапитала вырастет на уровень фактической инфляции — на 9,5% или почти на 80 тыс. рублей. Эти деньги можно получить, если родители не оформляли сертификат на первого ребенка.

Выплаты по материнскому капиталу на первого ребенка вырастут на 60 тыс. рублей — до 690 тыс. Если семья получила сертификат на первого ребенка, то при рождении второго она получит дополнительные 222 тыс. рублей.

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть средств на счете в Социальном фонде, она также будет проиндексирована», — сказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 января 2020 года материнский капитал положен не только семьям, где родился второй ребенок, но и первый. С 15 апреля 2020 сертификаты оформляют без заявлений, по факту рождения ребенка.