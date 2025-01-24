Абоненты жалуются на сбой у мобильных операторов

Представители крупнейших мобильных операторов не наблюдают никакого сбоя, но абоненты жалуются на проблемы с доступом к сети.

У Мегафона, Yota, Tele2, МТС, Билайна и Ростелекома произошел сбой в работе. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету.

Некоторые абоненты не могут даже зайти в личные кабинеты мобильных операторов. Также сбой у провайдеров повлиял на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом сказано на сайте «Сбой.рф».

Чаще всего на сбой жалуются в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Новосибирской областях, Краснодарском крае и Башкортостане.

Представители Мегафона заявили, что связь работает штатно, но у пользователей могут быть проблемы с доступом к зарубежным сайтам по независящим от компании причинам. В Ростелекоме и Tele2 также не нашли проблем. Однако «Билайн» сообщил о сбоях в работе Telegram. Об этом пишут «Ведомости».

14 января 2025 года в России тоже были массовые проблемы с доступом к интернету. Они продолжались 15-20 минут, а затем сеть снова заработала.