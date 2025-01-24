Отменены произвольно установленные в регионах индикаторы риска для проверок

В прошлом году согласована лишь каждая третья заявка контролеров на внеплановые визиты, что позволило предупредить незаконные проверки более 84 тысяч хозяйствующих субъектов.

«При этом количество предложений о согласовании внеплановых мероприятий увеличилось почти на треть, что в первую очередь вызвано возросшим в 2,5 раза числом индикаторов риска – со 187 до 468. С этим мы оперативно разобрались, и те из них, которые были установлены в регионах произвольно, по моему поручению уже отменены, а остальные скорректированы в защиту прав проверяемых», — объяснил Краснов.

Ранее мы приводили заявление замглавы кабмина Григоренко, что теперь все надзорные органы и контролеры проводят проверку по одинаковым правилам.