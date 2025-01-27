При покупке квартиры у свекра имущественный вычет не дадут

При покупке квартиры положен имущественный налоговый вычет по НДФЛ до 2 млн рублей. Но по сделкам с взаимозависимыми лицами вычет не дадут.

Взаимозависимые лица – это:

супруги;

родители;

дети;

полнородные и неполнородные братья и сестры;

опекун (попечитель) и подопечный.

Минфин в письме от 03.09.2024 № 03-04-05/83588 рассмотрел такую ситуацию: муж купил квартиру у своего отца, а жена хочет получить вычет по этой покупке.

Минфин пояснил, что права на вычет у женщины не будет.

Если квартира куплена в браке, она является общим имуществом и вычет может получить как муж, так и жена.

Но в данном случае она получить вычет не может, потому что квартира была приобретена у отца ее мужа.

Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал по вопросу покупки квартиры у тещи.

Хотя ни свекр, ни теща, в перечень взаимозависиммых лиц не входят, но это родители супругов налогоплательщиков, поэтому вычета нет.