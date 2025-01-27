При покупке квартиры у свекра имущественный вычет не дадут

Взаимозависимые лица – это:
супруги;
родители;
дети;
полнородные и неполнородные братья и сестры;
опекун (попечитель) и подопечный.
Минфин в письме от 03.09.2024 № 03-04-05/83588 рассмотрел такую ситуацию: муж купил квартиру у своего отца, а жена хочет получить вычет по этой покупке.
Минфин пояснил, что права на вычет у женщины не будет.
Если квартира куплена в браке, она является общим имуществом и вычет может получить как муж, так и жена.
Но в данном случае она получить вычет не может, потому что квартира была приобретена у отца ее мужа.
Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал по вопросу покупки квартиры у тещи.
Хотя ни свекр, ни теща, в перечень взаимозависиммых лиц не входят, но это родители супругов налогоплательщиков, поэтому вычета нет.
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