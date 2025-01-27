В совокупный расчет прибыли компания из Сколково не включает прибыль за периоды освобождения от налога

Компании, имеющие статус резидента Сколково, на 10 лет могут освободиться от налога на прибыль. Но это освобождение действует только до того момента, как доход превысит 1 млрд рублей.

Для освобождения от налога на прибыль нужно сдать уведомление. Новая форма такого уведомления утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.

Как только доход превысит 1 млрд рублей, с начала этого года право на освобождение утрачивается и начнется налог на прибыль по льготной ставке 0%. Применять эту ставку можно до тех пор, пока совокупный размер прибыли нарастающим итогом за все годы не превысит 300 млн рублей.

При определении совокупного размера прибыли не учитывается прибыль (убыток), полученная по итогам налоговых периодов, предшествующих году, в котором годовой объем выручки превысил 1 млрд рублей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128733.

Кстати, компании из Сколково не учитывают внереализационные доходы, в том числе проценты по счету, для лимита по льготам (письмо Минфина от 15.08.2024 № 03-07-07/76651).

С 2025 года для налога на прибыль действует новая ставка 25%, а также новая форма декларации. Научим работать со всеми изменениями по налогам и отчетности в 2025 году на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». В обновленной программе уже есть новые уроки по НДФЛ, страховым взносам, налогу на имущество, земельному налогу и т. д. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 79% за 5 900 рублей. Старт потока 1 февраля.