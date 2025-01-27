🚊 Для перевозчиков обнулят НДС, если они отправляют грузы по высокоскоростной железной дороге

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина, который установит ставку НДС 0% на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.
Льготная ставка будет действовать с 1 января 2028 до начала 2065 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.
Чтобы обосновать применение нулевой ставки и налоговых вычетов, компании должны представить реестр перевозочных, проездных или иных документов, которые подтвердят оказание услуг и их стоимость.
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