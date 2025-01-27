📄 Форму заявления о выдаче справки на соцвычет можно разработать самостоятельно

В связи с изменениями в НК по подтверждению права на социальные налоговые вычеты НДФЛ по медицинским услугам и оплате лечения, обучения и др. на первый план вышел вопрос, как работает передача данных от медучреждений в целях вычетов.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» интересуются алгоритмом выдачи справки за 2024 год об оказании медуслуг. Клиника отправляет сведения в ФНС через ТКС. Поэтому вопрос, выдается ли справка на бумажном носителе в этом случае.

Бумажный оригинал справки выдают по установленной форме с отметкой ИФНС (не скан). Электронная — по формату.

Суть в том, что выбор клиент должен сделать в своем заявлении. Коллеги подсказывают, что в нем могут быть такие варианты предоставления: лично, по эл. почте, в ИФНС. Саму форму заявления можно разработать самостоятельно.

И лучше перепроверять факты уплаты, чеки и даты, кому именно услуги оказаны.

Иногда по справкам нужно подавать корректировки. Например, если были возвраты клиентам. Максимальный срок — 30 дней.

«Я веду учет всех справок и пишу себе реестр оплат (дата и сумма). Так проще корректировать. У нас наоборот, сумма возрастает. Еще услуги добавляются в течении года. И мы сверяем, какие чеки уже вошли, какие нет», — делится Elena Gruzdeva.

А вот что пишет SVETLANA: «я сама, себе лично запросила в электронном виде справку на медицину, мне дали и она через пару дней появилась в моем личном кабинете налоговой, и можно вычет в упрощенном порядке получать, так что мне как налогоплательщику, стало удобнее».