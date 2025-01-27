РК облагаются НДФЛ по ставкам 13% и 15% не только на Крайнем Севере

Районные коэффициенты (РК) и процентные надбавки северным сотрудникам (и не только им) облагаются НДФЛ по двухступенчатой шкале, тогда как остальная зарплата – по пятиступенчатой.

Бухгалтеры пытаются выяснить, какие именно местности подпадают под эту норму. В частности, такой вопрос задали в чате ФНС.

По норме НК шкала 13% и 15% применяется к РК, которые выплачивают лицам, работающим: в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями.

ФНС четкого ответа на этот вопрос не дала и посоветовала обратиться в Минтруд.

Вместе с тем есть письмо Минфина от 29.10.2024 № 03-04-09/105865, в котором сказано, что РК за работу в районе экологического кризиса также облагается по ставкам 13% и 15%. Речь, в частности, идет о Байконуре.

Кроме того, есть распоряжение Совмина СССР от 1987 года, по которому РК для Байконура можно считать связанным с работой в местностях с особыми климатическими условиями. Оно действует до 01.09.2025.

А раз там особые климатические условия, то новая норма НК на этот регион распространяется.

Отметим, что по другим регионам разъяснений Минфина и Минтруда пока нет. Также нет разъяснений про выделение РК в составе выплат по-среднему (отпускных и т. д.).