❓ Нужно ли «Клерку» мобильное приложение: голосуйте

Бухгалтеры проводят все больше времени за чтением новостей и профессиональной информации в мобильном телефоне. Например, в социальных сетях «Клерка» или на самом сайте. Хотите, чтобы у «Клерка» появилось мобильное приложение? Пройдите короткий опрос, нам важно узнать ваше мнение.

Мобильные устройства по экранному времени уже давно обогнали компьютеры и ноутбуки. Сейчас с телефона заходят на сайт «Клерка» более половины пользователей. Поэтому решили провести опрос среди наших пользователей и выяснить, нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Или вас пока полностью устраивает только версия сайта.

В чем преимущества приложения:

Удобный и интуитивно понятный интерфейс : большие кнопки, выбранные вами инструменты всегда на экране и т. д. Все элементы управления (кнопки, текстовые поля, ссылки) удобны для нажатия пальцем.

Гибкая настройка именно под ваши запросы .

С помощью мобильных устройств удобнее делать покупки , можно авторизовать карту.

Оперативность . За счет пуш-уведомлений вы будете узнавать новости быстрее .

Возможность работы в автономном режиме. Часть функций приложения доступна без выхода в Интернет.

Безопасность. Приложения обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря шифрованию на устройстве, аутентификации, что снижает риски утечки и несанкционированного доступа.

Каким вы видите мобильное приложение бухгалтера от «Клерка»? Что в нем должно быть? Что оно должно уметь? Голосуйте здесь и напишите в комментариях ниже.