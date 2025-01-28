При отпуске с последующим увольнением надо рассчитаться с работником до его начала

Если сотрудник берет отпуск с последующим увольнением, то днем его увольнения будет последний день отпуска. Но все выплаты работодатель должен сделать заранее.

Выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска нужно в последний рабочий день сотрудника.

Работодатель должен исходить из того, что последним днем работы сотрудника является не день его увольнения (последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска.

Такое разъяснение Минтруд дает в письмах от 13.12.2024 № 14-6/ООГ-7193, от 17.12.2024 № 14-6/ООГ-7264.

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