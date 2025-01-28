Бизнес из новых регионов обязан применять ККТ с 1 февраля

Компании на ОСНО из новых регионов России должны применять ККТ уже с 1 февраля. Для остальных предпринимателей предусмотрены другие сроки.

С 1 февраля 2025 года компании на ОСНО, зарегистрированные в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, должны обязательно применять контрольно-кассовую технику (ККТ).

Организации, которые применяют УСН или ЕСХН и имеют сотрудников по ТК, должны начать применение ККТ с 1 марта 2025 года. Об этом сказано на сайте ФНС.

С 1 мая 2025 года кассы обязательны для ИП с сотрудниками по ТК. С 1 июня 2025 года это требование будет действовать для ИП на ОСНО без работников, а с 1 июля 2025 года — для ИП на УСН без сотрудников.

ККТ должны применять с 1 августа 2025 года ИП на ЕСХН или на ПСН без работников.

Чтобы компенсировать затраты на покупку кассы, предприниматели могут получить вычет в размере до 28 тыс. рублей. Он предоставляется только на один кассовый аппарат, фискальный накопитель, необходимое ПО, а также на услугу по настройке ККТ.