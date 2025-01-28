Новый перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией, применяют за 2024 год

ФНС спросили, с какого периода применяется приказ ФНС от 30.10.2024 № ЕД-7-17/914@, которым утвержден Перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, при налогообложении прибыли КИК по данным ее финансовой отчетности.

Приказ ФНС от 30.10.2024 № ЕД-7-17/914@ вступил в силу 31 декабря 2024 года. Поэтому данный Перечень плательщик учитывает начиная с налогового периода 2025 года при определении базы по соответствующему налогу в отношении прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), определяемой за 2024 финансовый год.

А при определении налоговой базы за налоговый период 2024 года, определяемой за 2023 финансовый год, следует руководствоваться действующим до 31.12.2024 Перечнем стран, утвержденным приказом ФНС от 01.12.2023 №ЕД-7-17/914@.

Такие разъяснения ФНС привела в своем сервисе часто задаваемых вопросов.

Ранее мы сообщали, что обновят перечень стран, не обеспечивающих обмен налоговой информацией с РФ.