✅ Заранее автоматически проставленные галочки должны уйти в прошлое: законопроект принят

28 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.

В соответствии с поправками продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату будет только с согласия потребителя, а их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров запрещено.

Также исключат проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Граждане смогут отказаться от оплаты навязанных товаров, работ и услуг. А деньги уже списаны, можно будет потребовать их возврата.

Кроме того, законопроект позволит не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

«Важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях — угроз и шантажа», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, чаще всего такое навязывание дополнительных трат происходит, например, при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом. «Люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и так далее», — говорил Володин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.