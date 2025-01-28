За какое наследство не надо платить НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.09.2024 № 03-04-05/85657.
Будет НДФЛ с такого наследства:
вознаграждение, выплачиваемое наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства;
вознаграждение, выплачиваемое наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Остальное наследство от физлиц не облагается НДФЛ.
Например, за унаследованную квартиру платить НДФЛ не надо.
Ранее мы сообщали, что наследнику не дадут справку об уплате налогов/задолженности наследодателя.
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