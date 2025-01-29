Когда компания на УСН может не платить НДС при продаже еды школьникам

У школьных обедов есть льгота по НДС, если заказчик – школа.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.12.2024 № 03-07-11/123826.

Ситуация: компания по договору со школами продает им обеды для детей, которые готовит в школьных столовых. Еще в школьном буфете дети могут купить шоколадки и сок, которые компания приобретает у своих поставщиков.

Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общепита и реализуемых ими школьным столовым или образовательным организациям, не облагается НДС.

Таким образом по школьным обедам у данной компании будет льгота.

Кроме того, есть еще одна НДС-льгота для общепита, в рамках которой можно продавать продукцию в буфетах. Для нее должны соблюдаться условия, одно из которых – по зарплате сотрудников. За предыдущий год она должна быть не меньше среднеотраслевой в регионе.

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