📄 Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 надо сдавать по новой форме: что изменилось

Добавлены реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» в подразделы 1.1 и 1.2 Раздела 1 . Это позволит в дальнейшем отказаться от представления декларации по месту нахождения обособок.

Лист 03, предназначенный для расчета налога на прибыль, удерживаемого с дивидендов, сокращен. Он будет включать два раздела: раздел А (расчет налога с доходов в виде дивидендов) и раздел Б (реестр получателей доходов). В настоящее время помимо раздела А лист 03 включает раздел Б (расчет налога с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) и раздел В (реестр-расшифровка сумм дивидендов (процентов)).