📄 Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 надо сдавать по новой форме: что изменилось

Что изменилось в декларации, рассказали региональные налоговики.
Из состава декларации исключены положения для консолидированной группы налогоплательщиков (в том числе приложения № 6, 6а, 6б к Листу 02).
Добавлены реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» в подразделы 1.1 и 1.2 Раздела 1. Это позволит в дальнейшем отказаться от представления декларации по месту нахождения обособок.
Обновлен подраздел 1.3 Раздела 1. Предусмотрены фиксированные сроки уплаты налога в федеральный бюджет с отдельных видов доходов.
Приложение № 7 к Листу 02 дополнено разделом «Д». В нем приводят расчет федерального инвестиционного вычета.
Лист 03, предназначенный для расчета налога на прибыль, удерживаемого с дивидендов, сокращен. Он будет включать два раздела: раздел А (расчет налога с доходов в виде дивидендов) и раздел Б (реестр получателей доходов). В настоящее время помимо раздела А лист 03 включает раздел Б (расчет налога с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) и раздел В (реестр-расшифровка сумм дивидендов (процентов)).
Лист 05 дополнен полями для отражения операций с цифровыми финансовыми активами.
Напомним, декларация за 2024 год представляется по старой форме.
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