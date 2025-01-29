⏳ До 3 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

Налоговые агенты представляют уведомление по НДФЛ два раза в месяц.

До 27.01.2025 работодатели уже сдали ЕНП-уведомление на НДФЛ за период с 01.01.2025 по 22.01.2025.

Следующее уведомление за конец января надо будет сдать до 03.02.2025.

В нем будет НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 с кодом периода 21/11.

Уплатить налог из этого уведомления надо до 05.02.2025.

Какие КБК по НДФЛ будут в уведомлениях в 2025 году, мы рассказывали тут.

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