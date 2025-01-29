🚚 С выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль

Иностранные организации, получающие доходы от источников в РФ, признаются налогоплательщиками налога на прибыль.

Платить этот налог будет налоговый агент – российская компания или ИП.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.09.2024 № 03-08-05/84296.

К доходам иностранной организации, подлежащим обложению налогом на прибыль, удерживаемым у источника выплаты в РФ, в том числе относятся доходы от международных перевозок.

Удерживать налог налоговый агент должен при каждой выплате дохода иностранной компании.

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