Европротокол разрешат оформить в приложении страховщиков

Страховые компании смогут подключиться к ЕСИА, чтобы предоставить своим клиентам возможность заполнять европротоколы в мобильном приложении и на сайтах страховщиков.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон, по которому автомобилисты с полисом ОСАГО смогут оформить европротокол через мобильное приложение свой страховой компании.

Составить электронное извещение о ДТП, не дожидаясь сотрудников автоинспекции, можно с 2022 года. Сервис «Европротокол онлайн» сейчас работает в мобильных приложениях «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО».

«Обеспечение возможности страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество "инструментов" для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа», — сказано в пояснительной записке.

Согласно новому проекту, сервис «Госуслуги.Авто» будет связан с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Как только страховщики к ней подключатся, они смогут оформлять европротоколы на своих сайтах и в приложениях.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.