Дата увольнения по соглашению сторон не переносится из-за больничного

Если сотрудник договорился с работодателем о своем увольнении, а потом заболел, болезнь на дату увольнения не повлияет. На какой день была договоренность об увольнении, в тот день сотрудника и надо уволить.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 12.12.2024 № ПГ/24487-6-1.

Речь идет об увольнении по соглашению сторон, которое происходит по завершении отпуска с последующим увольнением.

Запрет на увольнение во время больничного действует только для случаев увольнения по инициативе работодателя.

Увольнение по соглашению сторон происходит в согласованные сторонами трудового договора сроки, и болезнь работника в данном случае не влияет на дату прекращения с ним трудовых отношений.

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