До 20 марта организациям надо сдать уведомления о КИК

20 марта 2025 года включительно истекает срок сдачи организациями уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год.

Уведомление о КИК необходимо направить независимо от финансового результата такой иностранной компании, предупреждают налоговики.

Если есть основания для освобождения от налога прибыли КИК, также не позднее 20 марта необходимо подать документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения.

Исключением являются компании, образованные в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС и имеющие постоянное местонахождение в нем.

При отсутствии таких оснований необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Сделать это нужно не позднее 25 марта (вместе с декларацией по налогу на прибыль) независимо от наличия обязанности по уплате налога с прибыли КИК (даже если прибыль меньше 10 млн рублей).

За непредставление уведомления о КИК налагается штраф в размере 500 тыс. рублей.