В 2025 году у аудиторов увеличится нагрузка и число клиентов

Минфин планирует увеличить интенсивность проверок по исполнению требований антиотмывочного законодательства.

Особое внимание уделят общественного значимым организациями, деятельность которых подлежит обязательному аудиту. Более того, список таких компаний будет расширен. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на план мероприятий Минфина по реализации «Основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года».

Согласно плану, политика государства будет нацелена на повышение достоверности и комплексности в отчетах. Ужесточение требований к проверке компаний по 115-ФЗ привет к существенной нагрузке на аудиторов. Им придется выполнять процедуры, которые не входят в международные стандарты.

Кроме того, контроль со стороны регуляторов может привести к тому, что из СРО аудиторов исключат небольшие компании, на которых приходится 50-80% рынка.

В 2025 году аудиторские услуги для общественно значимых организаций будут стоить дороже, чем для других клиентов. Обслуживать такие компании могут только фирмы из реестра Казначейства. Сейчас это 192 аудиторские компании.

Недавно мы писали, что услуги аудиторов подорожают на 10-30% в 2025 году.