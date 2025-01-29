💵 Наличные деньги показали минимальный прирост за девять лет

Объем наличных в обращении вырос только на 1,2%, до 18,7 трлн рублей. Деньги начали аккумулировать банки, которые предлагают высокие проценты по вкладам.

По данным на 1 января 2025 года объем наличных в обращении вырос на 1,2% и составил 18,7 трлн рублей. Это минимальный прирост за последние девять лет наблюдений.

Спрос на наличные в 2024 году был стабильным, но с небольшими сезонными изменениями. В первом квартале наличные возвращались в банки, причиной тому стали высокие ставки по вкладам. В декабре и апреле россияне традиционно снимали наличные перед праздниками. Об этом сказано на сайте Центробанка.

В структуре наличных стало больше банкнот мелких номиналов. ЦБ возобновил выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей, а также модернизировал 100-рублевую банкноту.