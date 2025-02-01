Большинство россиян одобрили производство товаров из переработанных отходов. Но от пластика отказаться не готовы

Эти данные привел Российский экологический оператор (РЭО), комментируя опрос ВЦИОМ «Есть ли жизнь без пластика?».

Россияне не готовы отказаться от пластика — с такими заголовками вышли на днях новости в СМИ по итогам опроса ВЦИОМ. Но отказываться от пластика в нашей стране никто и не планирует, заявляет гендиректор РЭО Денис Буцаев: речь о том, что необходимо перейти к экономике замкнутого цикла, когда отходы товаров можно возвращать в оборот.

«Чего нельзя сказать про одноразовый пластик — отобрать из общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО) его практически невозможно, а значит, он отправится на свалку разлагаться сотнями лет. И здесь россияне с нами солидарны. Во-первых, в том же опросе ВЦИОМ говорится, что россияне готовы отказаться от одноразовых товаров из пластика, 81% — от посуды и столовых приборов, 68% — от пищевой упаковки. Ведь все это можно заменить многоразовыми аналогами. Во-вторых, опрос РЭО показал, что 90,2% россиян положительно относятся к переработке отходов и повторному использованию сырья. Самый простой пример — это пластиковая бутылка из-под воды, в результате утилизации которой делают не только новую тару, но даже одежду, мебель и многие другие товары», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Среди участников опроса РЭО 80,8% оценили положительно переработку отходов и повторное использование сырья, 9,4% — скорее положительно. Доля тех, кто выразил отрицательное отношение, составляет лишь 2,3%. Нейтрально относятся к переработке отходов и повторному использованию сырья 6,8%.

Больше всего россиян, выразивших положительное отношение к товарам из переработанных отходов:

в Уральском федеральном округе — 91,2%;

Дальневосточном — 91,0%;

Южном — 91,0%.

РЭО проводил телефонный опрос в июне-июле 2024 года среди жителей 89 субъектов РФ старше 18 лет.

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