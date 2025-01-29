❔ Что делать, если ИП сдавал ЕНП-уведомления на авансы по УСН без учета уменьшения на взносы

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
В апреле и июле были поданы уведомления на УСН к уплате, суммы оплачены на ЕНС, налоговики их списали по срокам. Потом ИП понял, что можно уведомления было и не подавать.
За 9 месяцев с учетом взносов получился налог к уменьшению, что отражено в строке 080 раздела 1 декларации.
Бухгалтер интересуется, не надо ли пересдавать ЕНП-уведомления за 1 и 2 квартал, раз налог в итоге получится к уменьшению.
Коллеги пояснили, что уменьшение налога на взносы в декларации можно провести сразу же с 1 квартала, а не с 3 квартала. И не важно, что ИП уже сдал уведомления с авансами.
Есть несколько вариантов:
учесть уменьшение на взносы сразу с 1 квартала, но уточненные уведомления не сдавать. На ЕНС все отрегулируется после сдачи декларации;
учесть уменьшение на взносы сразу с 1 квартала, уведомления пересдать. Деньги вернутся на ЕНС;
учесть уменьшение на взносы только с 3 квартала, уведомления не пересдавать;
учесть уменьшение на взносы только с 3 квартала, сдать уведомление за 3 квартал на отрицательную сумму.
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