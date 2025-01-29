❔ Что делать, если ИП сдавал ЕНП-уведомления на авансы по УСН без учета уменьшения на взносы

Если ИП на УСН «доходы» в 1 квартале и полугодии не уменьшил авансы по УСН на фиксированные взносы при сдаче уведомления по ЕНП, он может провести такое уменьшение в декларации.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

В апреле и июле были поданы уведомления на УСН к уплате, суммы оплачены на ЕНС, налоговики их списали по срокам. Потом ИП понял, что можно уведомления было и не подавать.

За 9 месяцев с учетом взносов получился налог к уменьшению, что отражено в строке 080 раздела 1 декларации.

Бухгалтер интересуется, не надо ли пересдавать ЕНП-уведомления за 1 и 2 квартал, раз налог в итоге получится к уменьшению.

Коллеги пояснили, что уменьшение налога на взносы в декларации можно провести сразу же с 1 квартала, а не с 3 квартала. И не важно, что ИП уже сдал уведомления с авансами.

Есть несколько вариантов: