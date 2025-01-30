Стандартный налоговый вычет у работодателя можно получить без заявления

С 1 января 2025 года стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется налоговым агентом (работодателем) автоматически при наличии соответствующих сведений. Заявление сотруднику подавать для этого не требуется.

Если работник претендует на вычет впервые, заявление также не потребуется. Достаточно предоставить подтверждающие документы.

В текущем году увеличена сумма вычета:

на второго ребенка до 2800 рублей;

на третьего и каждого последующего – 6 000 рублей.

Размер максимального дохода для получения стандартных вычетов на детей увеличился с 350 000 до 450 000 рублей.

Если в течение года стандартные вычеты были предоставлены одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предусмотрено НК, по окончании года налоговики произведут перерасчет. НДФЛ к доплате будет включен в налоговое уведомление.

Если родитель не получил вычет или получил в меньшем размере, по окончании года он может сдать декларацию 3-НДФЛ.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

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