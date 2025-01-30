Стандартный налоговый вычет у работодателя можно получить без заявления

Если работник претендует на вычет впервые, заявление также не потребуется. Достаточно предоставить подтверждающие документы.
В текущем году увеличена сумма вычета:
на второго ребенка до 2800 рублей;
на третьего и каждого последующего – 6 000 рублей.
Размер максимального дохода для получения стандартных вычетов на детей увеличился с 350 000 до 450 000 рублей.
Если в течение года стандартные вычеты были предоставлены одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предусмотрено НК, по окончании года налоговики произведут перерасчет. НДФЛ к доплате будет включен в налоговое уведомление.
Если родитель не получил вычет или получил в меньшем размере, по окончании года он может сдать декларацию 3-НДФЛ.
Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.
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Комментарии1
Справедливо
А почему же налогики в данном случае не могут произвести перерасчёт и излишним НДФЛом хотя бы уменьшить другие налоги, которые включены в налоговое умедомление?
ведь у них же есть все
?