❗ При импорте товаров не надо сдавать налоговый расчет по выплатам иностранным организациям

Доходы невзаимозависимых иностранных организаций, получаемые от российских компаний за работы, услуги на территории иностранного государства, не являются доходами от источников в РФ.
Аналогично и с импортом товаров. Когда российская компания платит иностранному поставщику, для него это доход не от источника в РФ.
Поэтому в этих двух случаях российская компания может не сдавать налоговый расчет. Об этом сообщает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.
Ранее ФНС давала наказ налоговикам на местах анализировать сделки и не допускать неправомерных штрафов и приостановки счетов за несдачу расчета в случаях, когда компания и не должна была сдавать его (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).
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Комментарии3
Имеются в виду товары для перепродажи или оборудование для собственного производства тоже входит в эту категорию?
ПС: я же его покупаю у импортного поставщика как товар)
тоже входят. Без разницы - товар это или оборудование. Это импорт вещей) Иностранная компания продала российской компании свой товар. Российская фирма за это заплатила и этот доход иностранной компании в расчете не отражается.
Раздел 4 с кодом 25 (транспортная-экспедиция) тоже можно не сдавать?
Как и раздел 5 с кодом 33.