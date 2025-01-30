❗ При импорте товаров не надо сдавать налоговый расчет по выплатам иностранным организациям

При выплате дохода иностранным фирмам российская компания должна сдавать налоговый расчет. Но не всегда.

Доходы невзаимозависимых иностранных организаций, получаемые от российских компаний за работы, услуги на территории иностранного государства, не являются доходами от источников в РФ.

Аналогично и с импортом товаров. Когда российская компания платит иностранному поставщику, для него это доход не от источника в РФ.

Поэтому в этих двух случаях российская компания может не сдавать налоговый расчет. Об этом сообщает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

Ранее ФНС давала наказ налоговикам на местах анализировать сделки и не допускать неправомерных штрафов и приостановки счетов за несдачу расчета в случаях, когда компания и не должна была сдавать его (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).

Подробнее о том, как вести учет импортных операций в 2025 году, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД». Мы обновили программу курса и добавили туда уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 8 900 рублей. Старт потока 1 февраля.