Как на АУСН учитывать доходы при торговле через маркетплейсы: пример от ФНС

При АвтоУСН разметку полученных доходов с точки зрения налогового учета делают банки. Но когда маркетплейс перечисляет на счет не сумму за минусом удержаний, у банка нет информации о том, какой общий доход получен.

Поэтому сумму полученного дохода от продаж, удержанную для покрытия комиссии или иных услуг маркетплейса (взаимозачет), нужно внести дополнительно.

Об этом сообщает ФНС в своем сервисе.

Если маркетплейс подключен к информационному обмену с ФНС и плательщик АУСН в личном кабинете подтвердил, что маркетплейс может представлять в отношении него сведения, то информация о взаимозачете будет передана автоматически.

Если же условия для автоматической передачи не выполнены, то часть дохода, зачтенного маркетплейсом в счет оплаты его комиссии и других услуг, надо самостоятельно внести в личном кабинете.

При внесении информации о взаимозачете важно правильно определить его структуру и месяц, к которому относится взаимозачет.

Если вы на АУСН «доходы», то достаточно внести сумму дохода, которая была использована для проведения взаимозачета.

Если вы на АУСН «доходы минус расходы», то обязательно вносить полную информацию о взаимозачете – и доходы, и расходы.

Пример Общая сумма продаж на маркетплейсе за месяц составила 1 000 рублей, комиссия маркетплейса составила 100 рублей, маркетплейс перевел на банковский счет клиента 900 рублей. Банк разметил поступившую сумму 900 рублей как «приход» и передал сведения о данной операции в ФНС. В этом случае в ЛК нужно внести сумму взаимозачета 100 рублей. Внесенное значение будет показано в ЛК налогоплательщика АУСН как одно значение, но сохранено как «приход» 100 рублей и как «расход» 100 рублей.

Напомним, сейчас применять АУСН может бизнес из 58 регионов.

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