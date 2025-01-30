Минэкономразвития готовит новые условия по льготным кредитам для МСП

Льготные ставки по кредитам для МСП привязаны к ключевой ставке. Если ЦБ оставит 21%, то максимальная ставка по кредиту для малого бизнеса составит 17,5% годовых.

Банки будут предоставлять представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) льготные кредиты по федеральному проекту. Программа рассчитана на 2025-2030 годы.

Лимит льготного кредитования составит 100 млрд рублей в год. Предприниматели смогут получить займы на инвестиционные цели. Максимальная ставка составит 17,5% годовых, но на период, пока ключевая ставка будет 21%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

В первом квартале 2025 года министерство выберет уполномоченные банки, которые будут участвовать в программе.

Льготные займы, которые выдали в 2019-2024 годах, продолжат обслуживать без изменения условия. Ставки по старым кредитам останутся прежними.