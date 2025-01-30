Деньги россиян в банках выросли на 26,1%

Всего за 2024 года банки заработали 3,8 трлн рублей. Центробанк наблюдает охлаждение в корпоративном и потребительском кредитовании.

По итогам 2024 года прирост средств населения в банках составил 26,1%, а в декабре показатель вырос на значительные 7,2%. В Центробанке это связывают с авансированием январских социальных платежей, выплатой годовых премий, а также ростом доходов.

За 2024 год банковский сектор заработал 3,8 трлн рублей, это без учета поступлений от дочерних организаций. Чистая прибыль в декабре 2024 резко сократилась до 187 млрд рублей из-за убытков от валютной переоценки. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В декабре 2024 года Центробанк зафиксировал охлаждение корпоративного и потребительского кредитования. Корпоративный кредитный портфель банков сократился на 0,2%, а в целом за 2024 год — вырос на 17,9%, что сопоставимо с результатом 2023 года. В основном компании привлекали средства в инвестиционные проекты и для строительства жилья.

На 1,9% сократился объем необеспеченного потребительского кредитования. Но с учетом высоких темпов весной и летом, общий портфель банков вырос на 11,2%. Ипотека выросла на 0,4%, и свыше 80% новых договоров пришлось на программы с господдержкой.