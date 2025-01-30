Минтруд представил прогноз потребности экономики в кадрах

Глава Минтруда Антон Котяков выступил на заседании Совета Федерации с докладом о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и сферы занятости населения.

По его словам, уровень безработицы сохраняется на минимальных отметках — 2,3%, но экономике требуется больше трудовых ресурсов – до 2030 года необходимо обеспечить 3,1 млн кадров.

Президентом была поставлена задача: рассчитать, сколько и каких специалистов, в каких регионах потребуется, чтобы обеспечить национальные цели развития, проекты технологического лидерства. Для этого Минтруд сформировал прогноз кадровой потребности на 5-летний период. В нем учли прогноз социально-экономического развития, целевые экономические показатели, проекты, включенные в документы стратегического планирования, демографические тренды.

Котяков представил прогноз кадровой потребности в региональном, отраслевом и квалификационном разрезах. А для получения максимально детальных результатов был проведен Всероссийский опрос работодателей, в котором приняли участие 260 тысяч компаний с 22 млн работников.

«Наш основной резерв – молодежь. Прогноз станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах», — подчеркнул министр.

Котяков напомнил, что уже запущена система мониторинга трудоустройства выпускников, с 2025 года будет работать программа индивидуального сопровождения обучающихся.

Он подробно рассказал об инструментах обеспечения экономики кадрами: это бесплатное переобучение, субсидирование найма, субсидирование оборудования рабочих мест для ветеранов СВО и инвалидов, трудовая мобильность, софинансирование переобучения у работодателей.

Ранее мы сообщали, что Минтруд сделал прогноз рынка труда до 2030 года.