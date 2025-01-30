Нарушениями маркировки пива будут заниматься регионы, а не федеральная власть

Госдума одобрила в первом чтении законопроект Минфина о наделении регионов полномочиями рассматривать административные дела о нарушениях маркировки пива.

Документ наделяет руководство исполнительных органов регионов, ответственных за контроль в сфере обращения маркированных товаров, полномочиями рассматривать административные дела за нарушения в представлении сведений о маркировке пивоваренной продукции.

Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях также предложено отнести к компетенции судей, если орган или должностное лицо, к которому поступило дело, передает его на рассмотрение в суд.

Минфин пояснил, что законопроект устранит правовую неопределенность, поскольку по ст. 23.93 КоАП рассмотрение дел о таких правонарушениях сейчас отнесено к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. А изменения будут способствовать усилению регионального контроля за соблюдением обязательных требований к маркировке пивоваренной продукции.