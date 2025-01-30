Может ли ИП перейти на АУСН, если платит налог на профессиональный доход

Чтобы изменить режим налогообложения, нужно через личный кабинет или банк подать в налоговую уведомление от отказе применять прежнюю систему.

На сайте ФНС в разделе часто задаваемых вопросов уточнили, есть ли право у предпринимателя, который применяет налог на профессиональный доход (НПД), перейти на АУСН в течение 2025 года.

Специалисты ответили, что ИП может добровольно перейти на АУСН, но для этого нужно уведомить налоговый орган о переходе на новый режим и об отказе от НПД. Это важно сделать не позднее последнего числа того месяца, в котором в последний раз будет применяться НПД.

«Налогоплательщики, перешедшие на АУСН после начала календарного года, не вправе перейти на иной режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения специального налогового режима», — сказано в ответе ФНС.

Поменять режим налогообложения можно в личном кабинете налогоплательщика или через уполномоченную кредитную организацию.