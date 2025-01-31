Вычет по НДС не зависит от факта реализации

Если в каком-то квартале компания получила аванс от заказчика, но ничего не реализовала, она все равно может применять вычеты по НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.12.2024 № 03-07-11/123888.

Ситуация: строительная компания планирует выполнить СМР. Аванс о заказчика получен. Приобретены строительные материалы. Но работы пока не выполнены.

В этом случае надо исчислить НДС с аванса и можно заявить к вычету НДС со стройматериалов.

Есть постановление Президиума ВАС от 03.5.2006 № 14996/05, в котором сказано, что в НК нет зависимости вычета по НДС от факта исчисления налога с операций, для которых приобретались товары.

Таким образом, можно заявлять вычеты сразу, даже если нет реализации. Вместе с тем применить вычеты по покупкам можно в течение 3 лет.

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