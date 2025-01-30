ЦБ обнародует, на какие банки жалуются чаще всего

ЦБ сообщил, что разработал методику расчета рэнкинга банков. Он будет учитывать:
количество обоснованных жалоб на кредитную организацию в течение календарного года;
их соотношение с количеством кредитов, действовавших в этот период.
Таким образом, у потребителя появится возможность выбрать из всех банков наиболее клиентоориентированные.
Системно значимые и все прочие банки будут ранжироваться отдельно.
Согласно методике, банки станут распределяться в рэнкинге по мере убывания показателя. Если за год на финансовую организацию поступило не больше одной жалобы или если на момент расчета индикатора у нее не было банковской лицензии, ее не будут включать в такой список.
Жалобами, поступившими за отчетный период в ЦБ от физлиц, признаются жалобы, при соблюдении одновременно трех условий:
заявитель указал, что он — физлицо;
в жалобе есть наименование банка;
жалоба направлена по вопросам кредитования физлиц (ипотека, автокредит, иные потребкредиты, в т. ч. по вопросам навязывания дополнительных услуг) + случаи направления ЦБ жалобы в кредитные организации на рассмотрение.
Жалоба признается обоснованной и учитывается в расчете индикатора при наличии факта нарушения банком прав заявителя.
Первые рэнкинги ЦБ планирует опубликовать в апреле 2025 года по итогам 2024.
До публикации рэнкингов Центробанк информирует кредитные организации о значении индикатора и показателях, которые использует для его расчета. При наличии обоснованных возражений их рассмотрят.
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