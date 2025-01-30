ЦБ обнародует, на какие банки жалуются чаще всего

Банк России в апреле 2025 года опубликует первые рэнкинги по количеству жалоб населения на банки по вопросам кредитования.

ЦБ сообщил, что разработал методику расчета рэнкинга банков. Он будет учитывать:

количество обоснованных жалоб на кредитную организацию в течение календарного года;

их соотношение с количеством кредитов, действовавших в этот период.

Таким образом, у потребителя появится возможность выбрать из всех банков наиболее клиентоориентированные.

Системно значимые и все прочие банки будут ранжироваться отдельно.

Согласно методике, банки станут распределяться в рэнкинге по мере убывания показателя. Если за год на финансовую организацию поступило не больше одной жалобы или если на момент расчета индикатора у нее не было банковской лицензии, ее не будут включать в такой список.

Жалобами, поступившими за отчетный период в ЦБ от физлиц, признаются жалобы, при соблюдении одновременно трех условий:

заявитель указал, что он — физлицо;

в жалобе есть наименование банка;

жалоба направлена по вопросам кредитования физлиц (ипотека, автокредит, иные потребкредиты, в т. ч. по вопросам навязывания дополнительных услуг) + случаи направления ЦБ жалобы в кредитные организации на рассмотрение.

Жалоба признается обоснованной и учитывается в расчете индикатора при наличии факта нарушения банком прав заявителя.

Первые рэнкинги ЦБ планирует опубликовать в апреле 2025 года по итогам 2024.

До публикации рэнкингов Центробанк информирует кредитные организации о значении индикатора и показателях, которые использует для его расчета. При наличии обоснованных возражений их рассмотрят.